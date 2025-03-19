Об этом рассказывает 24 Канал. Они касаются военнообязанных и регулируются статьей 23 Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”.
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Кто имеет право на отсрочку
Согласно действующему законодательству, отсрочку могут получить:
- По состоянию здоровья – граждане, которые имеют заболевания или физические ограничения, что делают невозможным прохождение службы.
- По семейным обстоятельствам – лица, которые занимаются нетрудоспособными родственниками или самостоятельно воспитывают детей.
- По профессиональным причинам – работники критически важных отраслей: медики, педагоги, работники оборонной промышленности.
- По обучению – студенты и аспиранты.
Как оформить отсрочку
- Чтобы получить отсрочку, необходимо:
- Подать заявление на имя руководителя ТЦК.
- Приложить документы, подтверждающие право на отсрочку.
- Зарегистрировать заявление в соответствующем ТЦК.
- Ожидать решения военкомата.
На какой срок предоставляется отсрочка
Отсрочка действует до момента исчезновения оснований для ее получения, но не дольше срока мобилизации, определенного Указом Президента Украины.