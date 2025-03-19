Об этом рассказывает 24 Канал. Они касаются военнообязанных и регулируются статьей 23 Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”.

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Кто имеет право на отсрочку

Согласно действующему законодательству, отсрочку могут получить:

По состоянию здоровья – граждане, которые имеют заболевания или физические ограничения, что делают невозможным прохождение службы.

– граждане, которые имеют заболевания или физические ограничения, что делают невозможным прохождение службы. По семейным обстоятельствам – лица, которые занимаются нетрудоспособными родственниками или самостоятельно воспитывают детей.

– лица, которые занимаются нетрудоспособными родственниками или самостоятельно воспитывают детей. По профессиональным причинам – работники критически важных отраслей: медики, педагоги, работники оборонной промышленности.

– работники критически важных отраслей: медики, педагоги, работники оборонной промышленности. По обучению – студенты и аспиранты.

Как оформить отсрочку

Чтобы получить отсрочку, необходимо:

Подать заявление на имя руководителя ТЦК.

Приложить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Зарегистрировать заявление в соответствующем ТЦК.

Ожидать решения военкомата.

На какой срок предоставляется отсрочка

Отсрочка действует до момента исчезновения оснований для ее получения, но не дольше срока мобилизации, определенного Указом Президента Украины.