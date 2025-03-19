Про це розповідає 24 Канал. Вони стосуються військовозобов'язаних і регулюються статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
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Хто має право на відстрочку
Відповідно до чинного законодавства, відстрочку можуть отримати:
- За станом здоров'я – громадяни, які мають захворювання або фізичні обмеження, що унеможливлюють проходження служби.
- Через сімейні обставини – особи, які опікуються непрацездатними родичами або самостійно виховують дітей.
- З професійних причин – працівники критично важливих галузей: медики, освітяни, працівники оборонної промисловості.
- За навчанням – студенти та аспіранти.
Як оформити відстрочку
- Щоб отримати відстрочку, необхідно:
- Подати заяву на ім’я керівника ТЦК.
- Додати документи, що підтверджують право на відстрочку.
- Зареєструвати заяву у відповідному ТЦК.
- Очікувати на рішення військкомату.
На який термін надається відстрочка
Відстрочка діє до моменту зникнення підстав для її отримання, але не довше терміну мобілізації, визначеного Указом Президента України.