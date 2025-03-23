Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ №490 Верховной Рады, где содержится перечень болезней и медицинских состояний, что является основанием для освобождения от мобилизации.

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Какова процедура определения пригодности к службе

Для определения состояния здоровья военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), которая оценивает их пригодность к военной службе.

Согласно приказу, каждого гражданина осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а при необходимости – и другие специалисты.

Медицинская комиссия принимает решение о пригодности к службе на основе действующего законодательства и результатов обследования.

Существует четыре категории пригодности:

Пригоден к службе .

. Непригоден с исключением из воинского учета – при наличии тяжелых заболеваний, прогрессирующих и не поддающихся лечению.

– при наличии тяжелых заболеваний, прогрессирующих и не поддающихся лечению. Временно непригоден – после курса лечения необходимо повторно пройти ВВК.

– после курса лечения необходимо повторно пройти ВВК. Пригодный к службе с ограничениями – направляется в части обеспечения, учебных центров, подразделений связи и тому подобное.

Ключевым фактором в решении о мобилизации часто является именно степень тяжести болезни и ее форма, а не только сам диагноз. В некоторых случаях ВВК принимает решение индивидуально.

С какими болезнями не берут в армию

Туберкулез и вирусные гепатиты

Больного исключают с воинского учета, если у него активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани, а также если есть активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Но если активный туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани; и внелегочный туберкулез в период основного курса лечения, или же человек считается "клинически излеченным", то его могут признать ограниченно годным в военное время.

Вирусные гепатиты В15 – В19 всех хронических форм при тяжелом течении дают право на исключение из воинского учета, но если нарушение функций умеренной формы или нарушений нет - человека признают ограниченно годным или годным.

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека при четвертой стадии освобождает от мобилизации. А вот при I – III стадиях и бессимптомном носительстве ВИЧ-инфицированного военнообязанного определяют ограниченно годным в военное время.

Онкология

При наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения человека снимают с учета. Но в состояниях после радикального хирургического лечения первичной опухоли, рака нижней губы, рака кожи – годность определяется индивидуально.

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81 – С96) и т.д. – если это прогрессирующая форма со значительными изменениями в крови, тогда человека снимают с воинского учета. В других случаях – пригодность к военной службе или ограниченная пригодность определяется индивидуально.

Доброкачественные новообразования всех локализаций освобождают от мобилизации только, если есть значительные нарушения функций, а если они умеренные или незначительные – годность к службе определяется индивидуально.

Болезни крови и кроветворных органов

Если в результате прогрессирующих форм болезней крови и кроветворных органов (анемии, геморрагических состояний и т.д.) произошли нарушения, то человека не призовут в армию. В других случаях – пригодность и ограниченная пригодность определяется в каждом конкретном случае.

Болезни щитовидной железы

На мобилизацию также влияют все болезни щитовидной железы, в том числе сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы, нарушения других эндокринных желез, недостаточное и избыточное питание, нарушения обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз).

Если болезнь привела к нарушению функций – человека снимают с учета. Если нарушения умеренные или незначительные – то пригодность определяется индивидуально, если нарушений нет – человек пригоден к военной службе.

Расстройства психики и поведения

При наличии резко выраженных стойких симптомах расстройства психики человека снимают с учета, в случае умеренно выраженных – признают ограниченно годным в военное время, в случае легких кратковременных проявлениях – пригодность определяется индивидуально.

Также человека могут освободить от мобилизации, если у него наблюдаются стойкие расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, кокаина, опиоидов и т.д.), если симптомы единичные – человека могут признать годным к службе.

С учета снимают в случае шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах, а также при тяжелой форме умственной отсталости.

Болезни нервной системы

С учета снимают больных, которые имеют значительные нарушения вследствие воспалительных болезней центральной нервной системы (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс). При умеренных нарушениях – пригодность определяется индивидуально, без явных нарушений – человека признают годным.

Также мобилизации не подлежат люди с дегенеративными болезнями, церебральном параличе, паралитическом синдроме, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, всех видах дистоний, детском церебральном параличе, если эти болезни прогрессирующие и привели к нарушению функций. При умеренных нарушениях и незначительных – состояние годности определяется на усмотрение врачей.

Эпилепсия с частыми приступами освобождает от службы, а вот в случае редких приступов пригодность определяется индивидуально.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Если есть снижение зрения, а также явно выраженные признаки болезней склеры, роговицы (рубцы и помутнение, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки, болезни стекловидного тела и глазного яблока, неврита зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей – то человека снимают с учета. Если проявления на одном глазу, или болезнь не прогрессирует, то могут признать годным.

В случае отслоения и разрыва сетчатки на обоих глазах человека исключают из учета, если на одном глазу – то признают ограниченно годным.

В случае далекозашедшей глаукомы на обоих глазах и дальнейших стадиях на обоих глазах – люди непригодны к службе, на начальных стадиях болезни их могут мобилизовать.

Также с учета снимают в случае стойкого паралича двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии, а еще – близорукости или дальнозоркости любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр. Мобилизации не подлежат и люди, у которых острота зрения одного глаза ниже 0,1.

Стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота, а также двустороннее тяжелое и глубокое (3 – 4 степени) нарушение слуховой функции; глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на второе; двусторонняя прогрессирующая тяжелая тугоухость – дают право на освобождение от военной службы.

Болезни системы кровообращения

Люди с сердечной недостаточностью II-Б – III стадии (хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии и т.д.) не подлежат мобилизации, а с сердечной недостаточностью II-А стадии могут быть ограниченно годными во время действия военного положения.

От мобилизации освобождаются люди с гипертонической болезнью III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней, а также со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе признают людей с диагнозом: стенозы гортани; парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания; тяжелой формой спастической дисфонии.

Если у человека тяжелая форма хронической болезни легких (гнойные и некротические болезни, болезни плевры, хронические пневмониты и т.д.), то его освободят от мобилизации. При легком течении он может служить.

Также на службу не могут призвать человека с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалию прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций дают право на освобождение от мобилизации. А также, если у человека тяжелая форма болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, болезни аппендикса и тому подобное. При легких формах освобождение не предоставляется.

Человека не заберут в армию и в случае тяжелых форм язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, которые привели к значительным нарушениям.

Если у военнообязанного алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы и эти болезни значительно нарушили функции организма, то его не мобилизуют.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Тяжелая форма атопического дерматита и распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз, а также универсальный псориаз освободят от обязанности службы в армии. Тяжелое течение витилиго также может стать основанием для освобождения от мобилизации.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Больные артритом, васкулит, ревматоидный бурсит, артроз, остеопатию и ряд подобных недугов, которые имеют значительные нарушения функций организма, не могут быть мобилизованы.

Также на службу не могут призвать людей, у которых есть деформации пальцев кисти и стопы, которые нарушают их функции. В этот список также входят лица с ампутациями конечностей.

Если у человека кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражения межпозвоночных дисков в тяжелой форме и в результате болезни нарушились функции организма, то его не заберут в армию.

Болезни мочеполовой системы

От службы освобождают больных с почечной недостаточностью (ХБП IV – V стадии), но если нарушения функций умеренные, то они подлежат мобилизации. Аналогичная ситуация с мочекаменной болезнью, циститом, аденомой и болезнью мочевого пузыря.

В случае тяжелых форм болезней женских половых органов, приведших к значительным нарушениям в организме, военнообязанных освобождают от мобилизации.

Врожденные аномалии и травмы

Мобилизации не подлежат люди с врожденными пороками развития нервной системы и кровообращения, врожденными пороками развития глаза, уха, лица и шеи, если эти болезни привели к явным нарушениям в организме.

Также от службы освобождаются люди после тяжелых травм и переломов черепа, позвоночника и других костей.

Стоит отметить, что непригодность к военной службе могут установить и на основании других диагнозов, если они повлекли необратимые последствия для организма. Кроме того, временное освобождение от мобилизации предусмотрено для людей с инфекционными заболеваниями (в частности венерическими), а также для лиц в послеоперационном периоде.