Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также В Дії объяснили, что делать, если возникли проблемы с бронированием работника онлайн

Кто из медиков может потерять бронирование

Министерство здравоохранения Украины получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Сейчас специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования.

В то же время в Минобороны объяснили, что этот запрос касается не всех медиков, а только ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас критически необходимы для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ – в частности Сухопутных войск.

Речь идет в частности о

санитарных инструкторах (медицинских сестрах и братьях);

фельдшерах;

военнообязанных лицах офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)", и некоторых других специальностей, которых планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на 1 год.

По словам Минобороны, причиной такого решения стала системная нехватка медицинских кадров в медицинских подразделениях.

Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении,

– говорится в опубликованном пояснении.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о массовом снятии брони, а лишь об "адресной, взвешенной кадровой поддержке медицинских подразделений", которые ежедневно спасают жизни военнослужащих.