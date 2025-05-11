Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Хто з медиків може втратити бронювання
Міністерство охорони здоров'я України отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України. Наразі фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров'я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання.
Водночас у Міноборони пояснили, що цей запит стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ – зокрема Сухопутних військ.
Йдеться зокрема про
- санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);
- фельдшерів;
- військовозобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)", та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.
За словами Міноборони, причиною такого рішення стала системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділах.
Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення,
– йдеться в опублікованому поясненні.
У відомстві підкреслили, що йдеться не про масове зняття броні, а лише про "адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів", які щодня рятують життя військовослужбовців.