Об этом в материале 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Админпротоколы могут выписывать повсюду

Ранее составлять админпротокол в отношении нарушителя мог только тот ТЦК, где он состоит на военном учете. Однако теперь это смогут делать все территориальные центры комплектования независимо от места регистрации.

Отныне, если лицу, состоящему на учете, например, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание,

– объясняет Владислав Юрчак.

Согласно законодательству, те нарушения правил военного учета, за которые могут привлечь к административной ответственности, отнесены к полномочиям ТЦК и СП. Также нормы КУоАП не содержат указания о необходимости соблюдения любых принципов территориальности. Они лишь определяют, что от имени ТЦК и СП рассматривать дела об админправонарушениях и налагать взыскания имеют право руководители ТЦК и СП.

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Обратите внимание! В настоящее время военное положение и общая мобилизация в Украине действуют до 20 мая. Однако, Верховная Рада снова может продолжить их.