Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерины Анищенко для "РБК-Украина".

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Кто может не приходить в ТЦК?

Екатерина Анищенко объяснила, что лица, которых полностью исключили с воинского учета, например по состоянию здоровья или после достижения 60-летнего возраста, теоретически могут не являться в ТЦК и СП по повестке.

Все из-за того, что дальнейшее прохождение ВВК и мобилизация в таком случае не являются законными,

Да, исключенным с учета теоретически также могут вручать повестки. Но я считаю, это не законно. Пересмотр этого статуса (исключенного из учета, – 24 Канал) не предусматривает ни один нормативно-правовой документ,

– добавила адвокат.

В то же время граждане, которых ранее исключили с воинского учета, должны получить соответствующий документ, подтверждающий этот статус – для этого необходимо лично явиться в ТЦК.

Такой документ поможет избежать ситуаций, когда лицу могут вручать повестки или пытаться направить на повторное прохождение ВВК.

К слову, недавно Кабинет министров согласовал законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18 – 25 лет, которые уже отслужили по контракту во время военного положения.