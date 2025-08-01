Об этом говорится в материале 24 Канала "Мобильные ТЦК, новые отсрочки в Резерв+ и контракт для 60-летних: какой будет мобилизация в августе".

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Что будет с отсрочками и бронированием в августе?

Министерство обороны Украины отмечает, что отсрочка от мобилизации предоставляется лицам с инвалидностью (любой группы) и временно непригодным по состоянию здоровья.

К тем, кто может получить отсрочку, также относятся военнообязанные, которые самостоятельно воспитывают ребенка (или детей) до 18 лет (в частности если ребенок имеет инвалидность или тяжелое заболевание), а также родители или опекуны, которые имеют на содержании 3 и более несовершеннолетних детей.

Важно, что имеют право на отсрочку и лица, которые обеспечивают постоянный уход за больными или инвалидами среди своих близких – например, за ребенком, женой или родителями с инвалидностью.

К лицам, которые имеют право на отсрочку по другим основаниям, относятся ученые и преподаватели высших учебных заведений (по дневной форме обучения) на период обучения, аспиранты, докторанты, а также научно-педагогические работники по основному месту работы (не менее 0,75 ставки).

Кроме того, освобождаются от призыва лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

В то же время бронирование применяется для работников ключевых государственных и критически важных предприятий и организаций. Согласно законодательству, государственные органы, предприятия оборонного комплекса, энергетические компании и другие критически важные для государства структуры могут официально резервировать определенных военнообязанных сотрудников.

Бронирование также касается работников оборонных и энергетических предприятий, органов власти, представителей судебной и дипломатической системы, работников критических предприятий. Работникам таких предприятий официальное бронирование дает право отложить призыв до момента окончания необходимости их пребывания на занимаемых должностях.