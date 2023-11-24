Также президент во время Ставки заслушал доклады о ТЦК и ВВК. Зеленский заслушал доклады министра обороны Умерова, главнокомандующего Залужного и начальника Генштаба Шапталы.

Смотрите также Есть новые важные результаты, – Зеленский обратился к украинцам

Зеленский заслушал доклады Залужного и Умерова

Кроме того, на Ставке докладывали глава Минздрава Ляшко, глава МВД Клименко, министр иностранных дел Кулеба, директор ГБР Сухачев и первый заместитель министра обороны Павлюк.

Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения,

– добавил Зеленский.

Зеленский изменил состав Ставки