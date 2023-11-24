Также президент во время Ставки заслушал доклады о ТЦК и ВВК. Зеленский заслушал доклады министра обороны Умерова, главнокомандующего Залужного и начальника Генштаба Шапталы.
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Зеленский заслушал доклады Залужного и Умерова
Кроме того, на Ставке докладывали глава Минздрава Ляшко, глава МВД Клименко, министр иностранных дел Кулеба, директор ГБР Сухачев и первый заместитель министра обороны Павлюк.
Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения,
– добавил Зеленский.
Зеленский изменил состав Ставки
- Вечером 22 ноября президент Украины подписал указ об изменениях в составе Ставки Верховного главнокомандующего.
- Зеленский решил ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
- В то же время другим решением Зеленский вывел из состава бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.
- Как известно, НАБУ и САП подозревают Щиголя вместе с заместителем и другими должностными лицами в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере.
- Речь идет об общей сумме более 62 миллионов гривен. Добавим, что ранее Щиголю уже сообщили о подозрении.
- Он написал заявление об отставке с должности главы Госспецсвязи. Щиголь считает себя невиновным и обещает доказывать свою невиновность в суде.