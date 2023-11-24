Также президент во время Ставки заслушал доклады о ТЦК и ВВК. Зеленский заслушал доклады министра обороны Умерова, главнокомандующего Залужного и начальника Генштаба Шапталы.

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Зеленский заслушал доклады Залужного и Умерова

Кроме того, на Ставке докладывали глава Минздрава Ляшко, глава МВД Клименко, министр иностранных дел Кулеба, директор ГБР Сухачев и первый заместитель министра обороны Павлюк.

Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения,
– добавил Зеленский.

Зеленский изменил состав Ставки

  • Вечером 22 ноября президент Украины подписал указ об изменениях в составе Ставки Верховного главнокомандующего.
  • Зеленский решил ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
  • В то же время другим решением Зеленский вывел из состава бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.
  • Как известно, НАБУ и САП подозревают Щиголя вместе с заместителем и другими должностными лицами в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере.
  • Речь идет об общей сумме более 62 миллионов гривен. Добавим, что ранее Щиголю уже сообщили о подозрении.
  • Он написал заявление об отставке с должности главы Госспецсвязи. Щиголь считает себя невиновным и обещает доказывать свою невиновность в суде.