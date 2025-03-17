Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Кого могут призвать в армию до 25 лет

Призывник – мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку, то есть взят на соответствующий воинский учет и который подлежит призыву на срочную военную службу.

Военнообязанный – лицо, которое находится в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины на особый период, в частности во время действия военного положения.

Военнообязанным становится лицо в случае достижения 25-летнего возраста или в случае окончания кафедры военной подготовки и получения соответствующего офицерского звания.

Простым языком, призывников призывают на срочную военную службу, а военнообязанных призывают во время мобилизации при действии особого периода и военного положения,

– отмечают адвокаты.

Во время военного положения призыва на срочную службу нет. То есть поскольку призывников (лиц в возрасте от 18 до 25 лет) могут призвать только на срочную военную службу, которая во время военного положения не осуществляется, то призвать призывника невозможно.

Во время военного положения мобилизовать могут только военнообязанных, то есть тех, кто находится в запасе по достижению 25-летнего возраста или окончания кафедры военной подготовки. Однако бывают случаи, когда призывники получают документ военнообязанного. Снижение мобилизационного возраста сейчас не планируется.