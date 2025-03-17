Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

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Кого можуть призвати до армії до 25 років

Призовник – чоловік у віці від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці, тобто взятий на відповідний військовий облік та який підлягає призову на строкову військову службу.

Військовозобов’язаний – особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України на особливий період, зокрема під час дії воєнного стану.

Військовозобовʼязаною стає особа у разі досягнення 25-річного віку або ж у випадку закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання.

Простою мовою, призовників призивають на строкову військову службу, а військовозобовʼязаних призивають під час мобілізації при дії особливого періоду та воєнного стану,

– зазначають адвокати.

Під час воєнного стану призову на строкову службу немає. Тобто оскільки призовників (осіб у віці від 18 до 25 років) можуть призвати лише на строкову військову службу, яка під час воєнного стане не здійснюється, то призвати призовника неможливо.

Під час воєнного стану мобілізувати можуть лише військовозобов'язаних, тобто тих, хто перебуває в запасі по досягненню 25-річного віку або ж закінчення кафедри військової підготовки. Однак трапляються випадки, коли призовники отримують документ військовозобов'язаного. Зниження мобілізаційного віку зараз не планується.