За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, потрібно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати", але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей". Про це пише 24 Канал із посиланням на "Новини. Live".

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Чи планують знизити призовний вік

Водночас в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Тривають обговорення економічного бронювання.

Є відповідна реакція представників галузевого комітету Верховної Ради, понизити верхню планку до 50 років, і понизити з 25 нижче, немає таких пропозицій,

– наголосив Подоляк.

Зверніть увагу! Час від часу з'являється інформація нібито про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років, проте це неодноразово заперечували.

Він пояснив, що потрібні також і соціальні виплати, і зарплата, і амуніція. Подоляк окреслив, що на одного військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки.

Водночас економічне бронювання – це складне питання, бо це питання справедливості як такої.