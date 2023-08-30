Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский, отметив, что незаконная мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается. Но есть нюанс.

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Фундамент мобилизации – 16 – 17 годовые

Как отметил Лисянский, оккупанты в первую очередь ориентируются на 16 – 17 летних парней. Им запрещают выезд, начиная с 16-летия. А уж, как только им исполнится 17,5 – 18 лет, забирают на фронт.

За полтора года полномасштабной войны огромное количество местных жителей погибло из-за действий оккупантов по мобилизации. В регионе есть населенные пункты, которые буквально перестали существовать.

Там есть города, где сейчас у них 30% населения от 2014 года. А некоторые небольшие поселки вообще перестали существовать. Чапаевка (Железнодорожное) Антрацитовского района, Орехово Луганской области и т.д.

– заметил Лисянский.

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Ситуация с населением в Донецкой и Луганской областях сложная. Оккупанты уже дошли до того, что пытаются мобилизовать мигрантов из Средней Азии. Им выдают российские паспорта и бросают на фронт.

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