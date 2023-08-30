Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский, отметив, что незаконная мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается. Но есть нюанс.
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Фундамент мобилизации – 16 – 17 годовые
Как отметил Лисянский, оккупанты в первую очередь ориентируются на 16 – 17 летних парней. Им запрещают выезд, начиная с 16-летия. А уж, как только им исполнится 17,5 – 18 лет, забирают на фронт.
За полтора года полномасштабной войны огромное количество местных жителей погибло из-за действий оккупантов по мобилизации. В регионе есть населенные пункты, которые буквально перестали существовать.
Там есть города, где сейчас у них 30% населения от 2014 года. А некоторые небольшие поселки вообще перестали существовать. Чапаевка (Железнодорожное) Антрацитовского района, Орехово Луганской области и т.д.
– заметил Лисянский.
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Ситуация с населением в Донецкой и Луганской областях сложная. Оккупанты уже дошли до того, что пытаются мобилизовать мигрантов из Средней Азии. Им выдают российские паспорта и бросают на фронт.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Российские оккупанты понесли огромные потери среди личного состава и военной техники с начала полномасштабного вторжения. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- К примеру, только за минувшие сутки, 30 августа, на "концерт Кобзона" отправилось 570 единиц личного состава. А общие потери составляют 262410 оккупантов.
- Кроме того, украинские военные уничтожили уже 4423 танка, 8596 боевых бронированных машин, 5476 артиллерийских систем, 733 РСЗО, 500 средств ПВО, 315 самолетов.