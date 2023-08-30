Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що незаконна мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває. Але є нюанс.

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Фундамент мобілізації – 16 – 17 річні

Як наголосив Лисянський, окупанти насамперед орієнтуються на 16 – 17 річних хлопців. Їм забороняють виїзд, починаючи з 16-річчя. А вже, як тільки виповниться 17,5 – 18 років, то забирають їх на фронт.

За півтора року повномасштабної війни величезна кількість місцевих мешканців загинула через дії окупантів з мобілізації. В регіоні є населені пункти, які буквально перестали існувати.

Там є міста, де зараз у них 30% населення від 2014 року. А деякі невеликі селища взагалі перестали існувати. Чапаєвка (Залізничне) Антрацитівського району, Оріхове Луганської області тощо,

– зауважив Лисянський.

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Ситуація з населенням у Донецькій та Луганській областях складна. Окупанти вже дійшли до того, що намагаються мобілізувати мігрантів із Середньої Азії. Їм видають російські паспорти та кидають на фронт.

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