Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що незаконна мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває. Але є нюанс.
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Фундамент мобілізації – 16 – 17 річні
Як наголосив Лисянський, окупанти насамперед орієнтуються на 16 – 17 річних хлопців. Їм забороняють виїзд, починаючи з 16-річчя. А вже, як тільки виповниться 17,5 – 18 років, то забирають їх на фронт.
За півтора року повномасштабної війни величезна кількість місцевих мешканців загинула через дії окупантів з мобілізації. В регіоні є населені пункти, які буквально перестали існувати.
Там є міста, де зараз у них 30% населення від 2014 року. А деякі невеликі селища взагалі перестали існувати. Чапаєвка (Залізничне) Антрацитівського району, Оріхове Луганської області тощо,
– зауважив Лисянський.
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Ситуація з населенням у Донецькій та Луганській областях складна. Окупанти вже дійшли до того, що намагаються мобілізувати мігрантів із Середньої Азії. Їм видають російські паспорти та кидають на фронт.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Російські окупанти зазнали величезних втрат серед особового складу та військової техніки з початку повномасштабного вторгнення. Воно почалося 24 лютого 2022 року.
- До прикладу, лише за минулу добу, 30 серпня, на "концерт Кобзона" відправилося 570 одиниць особового складу. А загальні втрати становлять 262 410 окупантів.
- Крім того, українські військові знищили вже 4423 танки, 8596 бойових броньованих машин, 5476 артилерійських систем, 733 РСЗВ, 500 засобів ППО, 315 літаків тощо.