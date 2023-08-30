Починаючи з 24 лютого 2022 року на війні в Україні вже загинуло 262 410 російських загарбників. Проте втрати можуть бути більшими, адже в умовах бойових дій їх важко підрахувати.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 4423 (+9);

бойових броньованих машин – 8596 (+17);

артилерійських систем – 5476 (+26);

РСЗВ – 733 (+0);

засоби ППО – 500 (+0);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8);

крилаті ракети – 1419 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44);

спеціальна техніка – 825 (+5).



Втрати ворога станом на 30 серпня 2023 року / Інфографіка 24 Каналу

В Україні ліквідували російського хокеїста

Один з представників російського спорту колишній хокеїст Артем Гвоздик вирішив піти на війну в Україну. Він воював в складі штурмових підрозділів ВДВ на запорізькому напрямку. Тут йому не надто пощастило – додому окупант повернеться загиблим.

Раніше ж Артем Гвоздик грав за клуби ВХЛ: Тамбов, новочебоксарський Сокіл та барнаульський Алтай. У сезоні 2015 – 2016 виступав у складі смоленського Славутича.

Артему Гвоздику було 35 років. Останнім часом він грав за команду ВДВ з міста Псков та тренував дітей. Однак більше до цих занять окупант не повернеться.