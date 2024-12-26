Власти официально прокомментировали такую информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИНЗДРАВ.

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Что будет с инвалидностями после ликвидации МСЭК

В Минздраве заверили, что все, кто имеет статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации. Все это – на основании заключения МСЭК до конца срока его действия.

Информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25 – 60 лет должны пройти переосвидетельствование по установлению инвалидности, НЕ соответствует действительности,

– отметили в министерстве.

Там также отметили, что эта категория будет проходить повторный осмотр только, если в 2022 – 2024 годах она должна была пройти его, но не сделала это по уважительным причинам или из-за определенных исключений в законодательстве на время военного положения.

"И МСЭК, и экспертные команды из врачей-практиков, которые их заменят с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе оснований и критериев, определенных в законодательстве", – говорят в МСЭК.

Напомним, что на замену МСЭК с 1 января 2025 года заработают экспертные команды врачей, которые, по словам Минздрава, будут оценивать повседневное функционирование человека "прозрачно и по четким критериям".