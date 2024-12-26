Влада офіційно прокоментувала таку інформацію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МОЗ.
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Що буде з інвалідностями після ліквідації МСЕК
У МОЗ запевнили, що усі, хто має статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації. Усе це – на підставі висновку МСЕК до кінця терміну його дії.
Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25 – 60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, НЕ відповідає дійсності,
– наголосили у міністерстві.
Там також зауважили, що ця категорія проходитиме повторний огляд лише, якщо у 2022 – 2024 роках вона мала пройти його, але не зробила це через поважні причини або через певні винятки у законодавстві на час воєнного стану.
"І МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з 1 січня 2025 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві", – кажуть у МСЕК.
Нагадаємо, що на заміну МСЕК з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди лікарів, які, за словами МОЗ, оцінюватимуть повсякденне функціонування людини "прозоро та за чіткими критеріями".