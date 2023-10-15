Подать апелляцию на решение о мобилизации можно обратившись в Центральную военно-врачебную комиссию или в суд, рассказывает юрист Анастасия Цыбулько.
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Без суда или через суд
Если военнообязанный считает, что его незаконно определили пригодным к военной службе, он сначала должен подготовить необходимые документы – доказательство "неправильности" заключения ВВК.
Речь идет о медицинских справках, копиях документов с историей болезней или выводах врачей относительно наличия определенных болезней, из-за которых лицо не может служить.
Далее с этими документами следует обратиться в Центральную военно-врачебную комиссию или в суд.
Если решение о пригодности приняла ВВК районного и городского уровня, тогда можно обратиться в ВВК областного уровня или непосредственно в Центральную ВВК, которая пересматривает постановления ВВК любых уровней.
В этом случае комиссия может принять решение о проведении повторного медицинского осмотра.
Если военнообязанного не удовлетворило постановление Центральной военно-врачебной комиссии, он может еще обратиться в суд. Для этого следует подать исковое заявление в течение трех месяцев со дня получения решения о рассмотрении заявления.
Если непригодный к военной службе уже мобилизован, то необходимо требовать проведения нового осмотра, чтобы уволиться с ВСУ по состоянию здоровья. Для этого нужно: подать соответствующий рапорт непосредственному командиру, получить направление в ВВК, подготовить документы с доказательствами о проблемах со здоровьем, пройти ВВК и получить вывод, на основе которого воинская часть примет решение об увольнении с военной службы.
Мобилизация в Украине: что известно
- В ВСУ рассказали, кому в октябре будут вручать повестки в первую очередь. Это, в частности, пригодные и ограниченно пригодные от 27 до 60 лет с опытом или без военной службы и снятые с военного учета мужчины до 60 лет.
- Военнообязанный имеет право самостоятельно выбрать место прохождения ВВК. Это может быть по месту лечения, обучения, нахождения в командировке, проведения отпуска.
- Юристы объяснили, что этой осенью вручать повестки в электронном виде не будут, ведь для этого нужно внести изменения в законодательство.