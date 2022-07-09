"Вышел за хлебом – оказался под Изюмом": на оккупированном Донбассе настоящая террор-мобилизация

Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Донбасса. Один из них просто шел за хлебом, после чего его отправили воевать под Изюм.

Об этом рассказывают в Центре противодействия дезинформации. Там подчеркнули, что россия устроила на этих территориях настоящую террор-мобилизацию.

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Ловят и гонят на войну

Журналист Денис Казанский рассказал, что точными данными никто не может апеллировать. Но есть подозрение, что говорится о десятках тысяч жителей временно оккупированных территорий Донбасса, которых враги отправили на фронт. Циничным является тот факт, что у них никто не спрашивает о наличии желания воевать.

Их просто ловят и гонят на войну, то есть выбора нет. Вариант – только спрятаться или уехать за взятку,

– подчеркнул он.

Бывший житель Луганской области, которого зовут Олег, поделился дополнительной информацией. Он отметил, что мужчин собирают буквально отовсюду. Их хватают прямо посреди улиц. Более того, могут встретить под подъездом и отправить на фронт.

Да, одного поймали во время его похода за хлебом. Мужчину забрали и отправили воевать под Изюм. Ему в руки дали автомат и указали направление, куда нужно бежать.

Тот же Олег добавил, что Луганск получил шутливое название – "город невест". А все потому, что мужчины просто боятся высунуть нос из дома. Им приходится буквально целыми днями сидеть дома, чтобы их не вывезли на фронт.

В россии могут ввести всеобщую мобилизацию

Отметим, что в кремле серьезно размышляют над всеобщей мобилизацией. Это подчеркнул российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он подчеркнул, что соответствующее решение может свидетельствовать об отсутствии ресурсов в россии.

Гудков добавил, что в настоящее время мобилизована часть военно-промышленного комплекса. Она работает круглосуточно над производством вооружения для армии россии. А это значит, что потенциал у страны-агрессорки остается большим.

Кроме того, врагу удалось мобилизовать около 180 тысяч военных. Этого удалось добиться исключительно деньгами. В то же время следует понимать, что эта часть бойцов отличается плохой подготовкой, а также имеет гораздо худшее оружие. Основное ее преимущество заключается в количестве как личного состава, так и того же вооружения.

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