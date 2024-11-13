Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Известно, что сейчас за границу не могут выезжать только украинки, которые служат по контракту, а также женщины-госслужащие.

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Могут ли ограничить выезд военнообязанных женщин

Начальник пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, что пока нет технической возможности проверять дипломы всех женщин, которые выезжают за границу.

Проверять всех женщин диплом на границе никто не будет. Нет такой базы. То есть, если руководствоваться законодательством, имея необходимый перечень документов, например едут за границу отдыхать, мужчина военнообязанный не выезжает за границу, но, например мужчина, который проходит службу в ВСУ, имея отпускной билет, может выехать за границу,

– сказал Владимир Фитьо.

Он добавил, что в украинском законодательстве не прописаны правила пересечения или ограничения для пересечения границы военнообязанными женщинами. В то же время представитель командования Сухопутных войск считает, что в дальнейшем, вероятно, будут внесены определенные изменения.

В настоящее время нет процедуры проверки на государственной границе ГПСУ, военнообязанная женщина медик или нет. Смотрите, едет автобус 40 женщин, едут они на отдых за границу, каким документом предусмотрено что ГПСУ должна проверить у всех дипломы? Есть ограничения в отношении мужчин, в отношении женщин не прописано,

– подытожил Владимир Фитьо.

Важно! Женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному воинскому учету и с 1 октября должны появиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.