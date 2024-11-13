Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Відомо, що зараз за кордон не можуть виїжджати лише українки, які служать за контрактом, а також жінки-держслужбовиці.

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Чи можуть обмежити виїзд військовозобов'язаних жінок

Начальник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, що наразі немає технічної можливості перевіряти дипломи усіх жінок, які виїжджають за кордон.

Перевіряти усіх жінок диплом на кордоні ніхто не буде. Немає такої бази. Тобто, якщо керуватися законодавством, маючи необхідний перелік документів, наприклад їдуть за кордон відпочивати, чоловік військовозобов'язаний не виїжджає за кордон, але, наприклад чоловік, який проходить службу в ЗСУ, маючи відпускний квиток, може виїхати за кордон,

– сказав Володимир Фітьо.

Він додав, що в українському законодавстві не прописані правила перетину чи обмеження для перетину кордону військовозобов'язаними жінками. Водночас речник командування Сухопутних військ вважає, що в подальшому, ймовірно, будуть внесені певні зміни.

На цей час немає процедури перевірки на державному кордоні ДПСУ, військовозобов'язана жінка медик чи ні. Дивіться, їде автобус 40 жінок, їдуть вони на відпочинок за кордон, яким документом передбачено що ДПСУ має перевірити у всіх дипломи? Є обмеження щодо чоловіків, щодо жінок не прописано,

– підсумував Володимир Фітьо.

Важливо! Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку і з 1 жовтня мають з'явитися до ТЦК та пройти всі необхідні процедури.