24 Канал у великому матеріалі розібрався, що ж відбувається довкола теми мобілізації жінок і чи можливо це взагалі. До речі, днями з'явилася інша топтема: депутатка Юлія Яцик запропонувала розпустити ТЦК, мовляв, з них можна створити 10 бригад.

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Що каже закон про мобілізацію жінок

З цього приводу в законі "Про військовий обов'язок та військову службу" чітко зазначено: в армію призивають чоловіків віком від 25 до 60 років. Жінки ж можуть мобілізуватися за власним бажанням. Проте жінки з медичною або фармацевтичною освітою від 18 до 60 років, які за станом здоров'я визнані придатними до служби, зобов'язані стати на облік.

Звісно, це не означає, що їх мобілізують. Це може статися тільки за їхньої згоди – добровільно. У мирний час вони також можуть вступити на службу або в резерв лише за контрактом.

Іще жінки можуть пройти базову військову підготовку, якщо придатні за станом здоров'я і відповідають віковим критеріям.

Якщо ж жінка служить і завагітніла, вона може звільнитися зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

Чому і хто заговорив про можливу мобілізацію жінок

Колишній головком Валерій Залужний у жовтневому виступі в Chatham House заявив: "Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок".

А в листопаді соцмережі облетіла заява Марії Берлінської в ефірі телемарафону. Волонтерка наголосила: не вважає, що життя жінок цінніше за життя чоловіків.

Ми маємо зберігати своїх чоловіків, тому або ми мобілізуємо жінок, або нам доведеться здатися. Ми хочемо жити за законами "русского міра", де вся країна буде в братських могилах?.. Не хочемо. А я точно знаю, що "русскій мір" – це не лише про триколор, який може висіти над Києвом. Вони займатимуться масовими вбивствами,

– пояснила вона.

Рішення про можливу мобілізацію жінок Берлінська назвала непопулярним, але необхідним.

Членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська раніше теж висловлювалася схожим чином, тому вирішила прояснити свою позицію.

"Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними", – підкреслила вона.

Бобровська пояснила: таким чином на випадок повторної повномасштабної або неповномасштабної війни жінки матимуть досвід. Тому вони знатимуть, як поводитися, що стане елементом національного спротиву. Але про примусову мобілізацію жінок не йдеться, цю тему штучно підігрівають.

Водночас Мар'яна Безугла підтримує мобілізацію жінок. За її словами, можна почати з мобілізації на тилові посади, як-от діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо. Або залучити жіноцтво до трудової мобілізації – для виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості.