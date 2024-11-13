Останнім часом Москва посилила атаки на Україну. Росіяни невпинно просуваються на Сході, швидше, ніж будь-коли, починаючи з 2022 року. В Україні чекають, що темпи ворожого наступу прискоряться, і планують мобілізувати ще понад сотню солдатів, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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Лінія фронту дедалі швидше зміщається на захід

За даними Deep State, з серпня Росія захопила понад 1200 квадратних кілометрів в Україні. Це вдвічі більше, ніж українські сили зараз утримують у Курській області. На кількох гарячих точках на лінії фронту протяжністю 1000 кілометрів Сили оборони терплять невпинні російські повітряні та наземні напади.

Командир артилерійського підрозділу поблизу Курахового, де йдуть найбільш інтенсивні бої, повідомив FT, що окупанти "атакують з трьох сторін". Він і його війська "готові відійти", але ще не мають наказу зверху.

Довідка: Курахове та місто Покровськ є критично важливими матеріально-технічними центрами для української армії.

Військовий аналітичний центр оцінив, що до грудня "лінія фронту, ймовірно, зміститься на 30 – 35 кілометрів на захід від її нинішнього положення".

Генерал-майор Дмитро Марченко минулого місяця заявив, що східний фронт "руйнується" через брак боєприпасів і живої сили. "Люди дуже виснажені. Вони просто не можуть утримати фронти, на яких вони перебувають", – сказав він.

Зокрема, піхота, залишається найбільшим викликом для України, вважають командири та аналітики.

Середній вік у різних бригадах вже перевищує 40 років, і, здається, на передову не надходить достатня кількість підкріплень,

– зазначив Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик і співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, який нещодавно відвідав Україну.

До слова, ключова битва також назріває в Курській області. Росія зараз готує війська чисельністю близько 50 000 солдатів, аби витіснити українські сили з регіону. Москва сподівається повернути контроль над своєю територією до інавгурації Трампа.

Аналітики вважають, що втрата позицій на Курщині позбавила б Зеленського цінного козиря в будь-яких потенційних переговорах з Москвою.

Київ готується до нового призову

Україна планує призвати додатково 160 тисяч військових у період з листопада по лютий, що, на думку Ради національної безпеки і оборони, поповнить військові частини лише приблизно на 85 відсотків від необхідного.

Але військові експерти та один високопоставлений київський чиновник висловили скептицизм щодо того, що ціль буде досягнута, кажучи, що реалістичніше очікувати призову до 100 000 осіб.

Декілька українських командирів і солдатів заявили, що спробам залучити більше чоловіків до армії заважає брак чітких термінів служби.

Дара Масікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, яка нещодавно побувала на передовій, сказала, що Росія "просто перемагає українців, тому що зараз у них більше ресурсів".