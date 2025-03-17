Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

Смотрите также Повторное прохождение ВВК: что нужно знать военнообязанным

Куда сейчас направляют ограниченно годных

Юристы напоминают, что в прошлом году в Украине отменили термин "ограниченно годный". Однако вместо этого в законодательстве появилась степень "годный к службе в частях обеспечения, логистики, охраны, связи, ТЦК, ВВУЗов".

Этот статус присваивается лицам, которые из-за определенных проблем со здоровьем, не могут выполнять боевые задачи, но при этом пригодны к прохождению службы в определенных условиях. Их могут привлекать к выполнению обязанностей в ВСУ, не связанные напрямую с наступательными действиями (такие как логистика, охрана, медицина, связь). Такие лица могут быть мобилизованы на службу у: