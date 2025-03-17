Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.
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Куда сейчас направляют ограниченно годных
Юристы напоминают, что в прошлом году в Украине отменили термин "ограниченно годный". Однако вместо этого в законодательстве появилась степень "годный к службе в частях обеспечения, логистики, охраны, связи, ТЦК, ВВУЗов".
Этот статус присваивается лицам, которые из-за определенных проблем со здоровьем, не могут выполнять боевые задачи, но при этом пригодны к прохождению службы в определенных условиях. Их могут привлекать к выполнению обязанностей в ВСУ, не связанные напрямую с наступательными действиями (такие как логистика, охрана, медицина, связь). Такие лица могут быть мобилизованы на службу у:
- подразделения обеспечения – логистические службы, склады боеприпасов, продовольствия, обмундирования, где их функции не требуют значительных физических нагрузок;
- медицинские части – как санитары, медицинский персонал, водители медицинских автомобилей;
- штабные и административные подразделения – работа в канцеляриях, штабах, обеспечение документооборота и координации;
- кибербезопасность и связь – работа с информационными технологиями, радиосвязью, обслуживание компьютерной техники;
- охранные подразделения – охрана объектов стратегического значения, складов, военных баз;
- строительные и ремонтные подразделения – выполнение задач по ремонту техники, инфраструктуры, дорог;
- учебные центры – инструктаж и подготовка новобранцев по вопросам тактики, техники, медицинской помощи.