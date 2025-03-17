Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.

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Куди зараз направляють обмежено придатних

Юристи нагадують, що минулого року в Україні скасували термін "обмежено придатний". Однак натомість у законодавстві з'явився ступінь "придатний до служби у частинах забезпечення, логістики, охорони, звʼязку, ТЦК, ВВНЗ".

Цей статус присвоюється особам, які через певні проблеми зі здоров’ям, не можуть виконувати бойові завдання, але при цьому придатні до проходження служби в певних умовах. Їм можуть залучати до виконання обов'язків у ЗСУ, що не повʼязані напряму з наступальними діями (такі як логістика, охорона, медицина, звʼязок). Такі особи можуть бути мобілізовані на службу у:

  • підрозділи забезпечення – логістичні служби, склади боєприпасів, продовольства, обмундирування, де їхні функції не вимагають значних фізичних навантажень;
  • медичні частини – як санітари, медичний персонал, водії медичних автомобілів;
  • штабні та адміністративні підрозділи – робота в канцеляріях, штабах, забезпечення документообігу та координації;
  • кібербезпека та зв’язок – робота з інформаційними технологіями, радіозв'язком, обслуговування комп’ютерної техніки;
  • охоронні підрозділи – охорона об'єктів стратегічного значення, складів, військових баз;
  • будівельні та ремонтні підрозділи – виконання завдань з ремонту техніки, інфраструктури, доріг;
  • навчальні центри – інструктаж та підготовка новобранців з питань тактики, техніки, медичної допомоги.