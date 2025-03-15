Цей процес поступово переводять у цифровий формат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на старшого сержанта медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тараса Гусарука та керівника юридичної служби компанії Марка Коломийця у етері проєкту Суспільного "Тема тижня".

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Як змінилося проходження ВЛК

За словами Гусарука, раніше біля ТЦК та СП спостерігалися великі черги, проте зараз ситуація значно покращилася завдяки впровадженню цифрових рішень.

"Паралельно було ухвалене рішення щодо впровадження так званої цифровізації процесу проходження ВЛК. З листопада 2024 року почав діяти перший етап цифровізації, у застосунку “Резерв+” створили можливість скеровувати військовозобов'язаних на ВЛК, шляхом генерації електронних направлень. Таким чином це зменшує завантаженість", – пояснив він.

Він також пояснив, що на другому етапі, який розпочався з березня 2025 року і триватиме до початку квітня, буде чітко визначений термін, коли військовозобов'язаний повинен пройти ВЛК, таким чином, це дозволить уникнути скупчення черг.

Військовозобов’язаний повинен отримати направлення. Його можна згенерувати електронно через "Резерв+" або ж взяти паперовий документ в ТЦК та СП. Далі протягом 15 днів пройти ВЛК і отримати висновок в електронному кабінеті або у паперовій формі.

"Якщо військовозобов'язаний відтермінує проходження ВЛК, то згодом він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил обліку. Тому я раджу не відтерміновувати, хто прийняв рішення, а у визначений час зайти на ВЛК, у визначений лікувальний заклад, де працює позаштатна постійна комісія ВЛК", – зазначає він.

Які документи потрібні

Перед проходженням комісії варто звернутися до сімейного лікаря, щоб оновити медичні дані в електронній системі охорони здоров'я.

"Згодом ми плануємо взагалі відмовитися від паперових носіїв і тому в цьому випадку сімейний лікар відіграє важливу роль. Потрібно в першу чергу звернутись до нього, щоб оновити свої медичні дані, ввести їх в електронну систему охорони здоров'я, а відтак потім їх можна буде побачити і підтягнути до відповідних висновків через електронний кабінет ВЛК, який вже функціонує", – зазначив Гусарук.

Якщо у військовозобов’язаного немає декларації з сімейним лікарем, то він може пройти обстеження у приватній клініці, але наразі такі установи переважно не мають доступу до електронної системи, тому їхні висновки подаються у паперовому вигляді.

Що буде за ігнорування термінів проходження ВЛК

Висновок ВЛК чинний один рік, після чого потрібно оновлювати статус.

"Якщо ми позбудемось черги шляхом цифровізації, то тоді ми можемо швидко приймати рішення. Якщо ж черги знову виникнуть, терміни можуть переглянути. А нам би цього не хотілося, оскільки ми зараз в такій ситуації знаходимося, що кожен день – це чиєсь життя. Проте наразі всі, хто мав статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну комісію", – пояснив юрист Гусарук.

Керівник юридичної компанії Марко Коломоєць пояснив, що за несвоєчасне оновлення статусу передбачена адміністративна відповідальність.

"Кваліфікується як порушення правил військового обліку. Це відноситься так само як і до не оновлення даних, так і дане не оновлення свого ВЛК. Це адміністративний штраф у вигляді від 17 000 до 25 000 гривень", – зазначив він.