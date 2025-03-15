Этот процесс постепенно переводят в цифровой формат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на старшего сержанта медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тараса Гусарука и руководителя юридической службы компании Марка Коломийца в эфире проекта Общественного "Тема недели".

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Как изменилось прохождение ВВК

По словам Гусарука, ранее у ТЦК и СП наблюдались большие очереди, однако сейчас ситуация значительно улучшилась благодаря внедрению цифровых решений.

"Параллельно было принято решение о внедрении так называемой цифровизации процесса прохождения ВВК. С ноября 2024 года начал действовать первый этап цифровизации, в приложении “Резерв+” создали возможность направлять военнообязанных на ВВК, путем генерации электронных направлений. Таким образом это уменьшает загруженность", – объяснил он.

Он также пояснил, что на втором этапе, который начался с марта 2025 года и продлится до начала апреля, будет четко определен срок, когда военнообязанный должен пройти ВВК, таким образом, это позволит избежать скопления очередей.

Военнообязанный должен получить направление. Его можно сгенерировать электронно через "Резерв+" или же взять бумажный документ в ТЦК и СП. Далее в течение 15 дней пройти ВВК и получить заключение в электронном кабинете или в бумажной форме.

"Если военнообязанный отсрочит прохождение ВВК, то впоследствии он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил учета. Поэтому я советую не откладывать, кто принял решение, а в определенное время зайти на ВВК, в определенное лечебное учреждение, где работает внештатная постоянная комиссия ВВК", – отмечает он.

Какие документы нужны

Перед прохождением комиссии следует обратиться к семейному врачу, чтобы обновить медицинские данные в электронной системе здравоохранения.

"Впоследствии мы планируем вообще отказаться от бумажных носителей и поэтому в этом случае семейный врач играет важную роль. Нужно в первую очередь обратиться к нему, чтобы обновить свои медицинские данные, ввести их в электронную систему здравоохранения, а затем потом их можно будет увидеть и подтянуть к соответствующим выводам через электронный кабинет ВЛК, который уже функционирует", – отметил Гусарук.

Если у военнообязанного нет декларации с семейным врачом, то он может пройти обследование в частной клинике, но пока такие учреждения преимущественно не имеют доступа к электронной системе, поэтому их выводы подаются в бумажном виде.

Что будет за игнорирование сроков прохождения ВВК

Заключение ВВК действует один год, после чего нужно обновлять статус.

"Если мы избавимся от очереди путем цифровизации, то тогда мы можем быстро принимать решения. Если же очереди снова возникнут, сроки могут пересмотреть. А нам бы этого не хотелось, поскольку мы сейчас в такой ситуации находимся, что каждый день – это чья-то жизнь. Однако пока все, кто имел статус "ограниченно годный", должны пройти повторную комиссию", – объяснил юрист Гусарук.

Руководитель юридической компании Марко Коломоец объяснил, что за несвоевременное обновление статуса предусмотрена административная ответственность.

"Квалифицируется как нарушение правил воинского учета. Это относится так же как и к не обновлению данных, так и данное не обновление своего ВВК. Это административный штраф в виде от 17 000 до 25 000 гривен", – отметил он.