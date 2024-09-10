Кроме того, в бригаду попадают мобилизованные, но с ними предварительно проводят собеседования и отбирают среди них тех, кто подходит. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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Как пополняются ряды 3 ОШБр

Максим Жорин подчеркнул, что ряды Третьей штурмовой пополняют в основном контрактники, которые самостоятельно приняли решение идти служить в армию. Они подписывают контракт, сначала проходят обучение, а затем попадают в подразделение.

Также присоединяются люди, которые еще недавно отбывали наказание в тюрьмах. Сегодня им дали возможность проявить себя на поле боя. Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что это очень мотивированный личный состав.

Они уже выполняют боевые задачи в составе Третьей штурмовой бригады. В частности, во время последней нашей наступательной операции. Они в ней тоже принимали участие. В большинстве они показали себя как люди, которые чрезвычайно мотивированы и готовы работать, учиться,

– сказал он.

Кроме этого, в Третью штурмовую принимают и мобилизованных. Но с ними предварительно проводят собеседования. Среди них отбирают тех, кто подходит по духу, физическому состоянию, параметрам.

"У нас достаточно развернутая рекрутинговая кампания, поэтому мы себе можем позволить сегодня больше работать с контрактниками. Потому что это так или иначе, но немного другие люди, с другой мотивацией, с другой энергетикой, с другим подходом ко всему. Поэтому, безусловно, с ними легче работать", – добавил военный.