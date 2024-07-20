По словам министра, сейчас военные учатся выполнять боевые задачи. Кстати, Денис Малюська рассказывал, что в течение мая – июня 2024 удалось мобилизовать 2750 мужчин.

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Когда первые мобилизованные осужденные отправятся на войну

Глава Минюста рассказал, что первые мобилизованные осужденные отправятся на фронт уже к концу лета 2024 года.

В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы,

– сказал Денис Малюська.

По его словам, уже ориентировочно 2 862 заключенных из 5 196 освободили из тюрем со времени принятия закона, который позволяет добровольную мобилизацию осужденных. По состоянию здоровья отказали в мобилизации 368 лицам.

Ожидается, что программа принесет ориентировочно 5 тысяч новых рекрутеров. Однако министр считает, что "благоприятные обстоятельства" могут увеличить это число.

Кстати, в составе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сформировали новый батальон "Характерники". В него вошли осужденные люди, которые добровольно мобилизовались.