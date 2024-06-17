Министр юстиции Украины Дмитрий Малюська рассказал, что не все осужденные отвечают требованиям мобилизации. А те, кого все же мобилизуют, присоединятся к десантно-штурмовым бригадам, которые участвуют в наиболее смертоносных боях.

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Украинские заключенные мотивированы воевать

Несмотря на то, что украинский парламент принял новый закон о мобилизации, в Украине до сих пор недостаточно войск.

Из-за такой критической нехватки пехоты на передовой Украина была вынуждена прибегнуть к освобождению осужденных. По словам Малюськи, уже более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с мая 2024 года.

Он пояснил, что ограничения, по которым заключенных буду брать только в десантно-штурмовые бригады, отражает наиболее насущные потребности Украины. Министр ожидает, что не менее 4 тысяч мужчин будут добровольцами в первой волне мобилизации. Сейчас они будут отбывать службу только в частях, которые полностью сформированы из бывших заключенных.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат. Их освобождение – это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу", – сказал Малюська во время посещения одной из тюрем, откуда мобилизовались почти 100 человек.

Так, среди мобилизованных есть 28-летний бывший заключенный Дмитрий, которого осудили за кражу телефона. Он был женат и имел двоих детей, но его жена и дети 2 и 7 лет погибли во время авиаудара по их жилому дому в Изюме в апреле 2022 года.

Месть за их смерть на войне мотивирует меня,

– сказал мужчина.

Украинские чиновники отмечают, что программа освобождения из тюрем является конституционной, этической и практической во время войны, учитывая, что тысячи мужчин боевого возраста сидят за решеткой вместо того, чтобы воевать на фронте. Осужденные будут привлекаться только в официальную армию и будут получать те же льготы, что и кадровые солдаты.

Что известно о мобилизации заключенных в Украине