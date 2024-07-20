За словами міністра, наразі військові навчаються виконувати бойові завдання. До речі, Денис Малюська розповідав, що протягом травня – червня 2024 року вдалось мобілізувати 2750 чоловіків.

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Коли перші мобілізовані засуджені вирушать на війну

Глава Мін'юсту розповів, що перші мобілізовані засуджені вирушать на фронт вже до кінця літа 2024 року.

У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки,

– сказав Денис Малюська.

За його словами, вже орієнтовно 2 862 ув'язнених зі 5 196 звільнили з тюрем з часу ухвалення закону, який дозволяє добровільну мобілізацію засуджених. Через стан здоров'я відмовили у мобілізації 368 особам.

Очікують, що програма принесе орієнтовно 5 тисяч нових рекрутерів. Проте міністр вважає, що "найсприятливіші обставини" можуть збільшити це число.

До речі, у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила сформували новий батальйон "Характерники". До нього увійшли засуджені люди, які добровільно мобілізувались.