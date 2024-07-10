В 24 бригаде рассказали, что военные уже приняли присягу на верность украинскому народу и произнесли молитву украинского националиста.

Заметьте Могут собрать примерно 4 тысячи добровольцев, – Малюська о первой волне мобилизации заключенных

Что известно о "Характерниках"

Осужденные смогли мобилизоваться после принятия закона о введении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для непосредственного участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности. Он вступил в силу 19 мая 2024 года.

Новобранцы нашей бригады воспользовались возможностью получить второй шанс и присоединиться к выполнению священного долга в большой войне за Независимость. Отметим, что среди них очень много патриотов, которые неоднократно изъявляли желание защищать Родину. Есть немало людей с боевым опытом,

– рассказали в бригаде.

Военные объяснили, что уже в ближайшее время "Характерники" начнут выполнять боевые задачи на фронте.

Батальон "Характерники" принял присягу / фото 24 бригады

Стоит заметить, что в Украине батальон насчитывает ориентировочно 400 – 800 военных.

Министр юстиции Украины Дмитрий Малюська рассказывал в конце июня, что с мая из тюрем освободились и мобилизовались 2750 мужчин.

Также глава Минюста объяснял, что в целом смогут мобилизовать только ориентировочно 10 – 20 тысяч человек. Ведь осужденным за тяжкие преступления (убийство или изнасилование) мобилизоваться нельзя.