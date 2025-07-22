Их обычно привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины.

Новости к теме Украина может мобилизовать до трети заключенных, – Минюст

Что известно о мобилизации заключенных?

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, среди тех осужденных, которые сейчас в ВСУ, 55% были осуждены за имущественные преступления, 11% – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 9% – за нанесение телесных повреждений, 6% – за совершение ДТП с пострадавшими и 6% – за убийства.

Стоит отметить, что не каждый осужденный может присоединиться к армии. Согласно украинскому законодательству, мобилизация заключенных возможна только по решению суда, согласию самого заключенного, согласию командира воинской части, в которую может быть направлен осужденный, и при условии положительных результатов медицинского осмотра.

В то же время мобилизации ни в коем случае не подлежат лица, которых осудили, в частности, за преступления против основ национальной безопасности Украины, умышленное убийство двух или более лиц, сексуальное насилие или особо тяжкие коррупционные преступления.

Добавим, что мобилизованные осужденные могут получить определенные льготы. Среди них освобождение от наказания после прохождения военной службы по контракту, досрочное погашение судимости после завершения службы, выплата денежного обеспечения и получения медицинской помощи.