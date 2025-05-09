Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Евгений Пикалов в интервью Укринформу.

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Сколько заключенных могут присоединиться в ряды ВСУ

Пикалов заявил, что в ВСУ могут мобилизовать около трети заключенных.

Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8 300 осужденных, еще 1 000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20 – 30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства,

– рассказал он.

По словам Пикалова, это может стать важным резервом для пополнения ВСУ в условиях российской агрессии.

"Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высокое проявление гражданской ответственности", – добавил заместитель министра юстиции.

Он добавил, что сейчас в Украине под стражей находятся 37 тысяч человек, осужденных судом. Однако не все они соответствуют требованиям для мобилизации. Например, не могут быть мобилизованы те, кто осужден за терроризм, коррупционные преступления, преступления сексуального характера или за преступления против государственной безопасности.