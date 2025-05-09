Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра юстиції України Євген Пікалов в інтерв'ю Укрінформу.

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Скільки в'язнів можуть приєднатися до лав ЗСУ

Пікалов заявив, що до ЗСУ можуть мобілізувати близько третини в'язнів.

Сьогодні до лав ЗСУ долучились понад 8 300 засуджених, ще 1 000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалось також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20 – 30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави,

– розповів він.

За словами Пікалова, це може стати важливим резервом для поповнення ЗСУ в умовах російської агресії.

"Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, але й як механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності", – додав заступник міністра юстиції.

Він додав, що зараз в Україні під вартою перебувають 37 тисяч осіб, засуджених судом. Однак не всі вони відповідають вимогам для мобілізації. Наприклад, не можуть бути мобілізовані ті, хто засуджений за тероризм, корупційні злочини, злочини сексуального характеру або за злочини проти державної безпеки.