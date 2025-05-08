Підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу про нюанси служби засуджених. Також відомо, що ув'язнені, які мають бажання служити у ЗСУ, мають бути не старше 57 років, фізично здоровими та пройти психологічне обстеження.

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Є нюанси

Жорін зауважив, що підрозділи сформовані з колишніх ув'язнених, показали себе надзвичайно ефективними та вмотивованими.

Скажу прямо, ми задоволені тими результатами, які отримали. Всі підрозділи в смузі, в яких вони виконували бойові задачі, оцінюють їх, як одні з найкращих поповнень, що були там за останній час,

– наголосив заступник командира.

Тому, на його думку, мобілізація засуджених вже отримала практичну оцінку, оскільки все побачили, як вони себе зарекомендували на полі бою.

Безумовно, є нюанси, але частіше за все вони залежать від підходу командування цими людьми, а також від процесу їхньої підготовки, взаємодії та від побудови внутрішніх відносин, дисципліни і багато чого іншого,

– підкреслив Максим Жорін.

Він підсумував, що це надзвичайно ефективний досвід, яким потрібно користуватися, адже колишні ув'язнені показали себе на високому рівні.

Нагадаємо, що у травні 2024 року набув чинності закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Йдеться про неможливість мобілізуватися засудженим за низку важких злочинів, тим, хто не може скористатися правом на умовно-дострокове звільнення і тим, хто займав особливо відповідальне становище.

У разі, якщо суд дозволив засудженому мобілізуватись, то він звільняється лише від основного покарання, проте інші обмеження (позбавлення права керувати транспортом чи займати певний тип посад та інше) залишаються чинними.

Також він не матиме права на щорічну відпустку, проте може взяти до 10 днів відпустки за сімейними обставинами або після висновку ВЛК на час лікування. Крім того, засуджені мають додатковий адміністративний нагляд, який має здійснювати командир військової частини.