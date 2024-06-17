В ув'язнених сильна мотивація

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув'язнених.

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Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення – це частина мотиву. Також вони хочуть захистити свою країну і перегорнути сторінку,

– зазначив міністр.

Кого не будуть мобілізовувати

Малюська пояснив, хто з ув'язнених чоловіків не зможе мобілізуватись до війська. Зокрема, це ті, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства або порушив закони про національну безпеку.

Також ув'язнені, які виявили бажання служити у ЗСУ, мають бути фізично здоровими і пройти психологічне обстеження. Також ці чоловіки мають бути не старше 57 років, адже це дозволить йому прослужити щонайменше 3 роки до досягнення 60-річного віку, який дає право на звільнення.

За словами Малюськи, військові командири конкурують між собою за добровольців із числа колишніх засуджених. Він пояснив це нестачою живої сили.

Мобілізація в'язнів

В травні цього року в Україні ухвалили законопроєкт про мобілізацію засуджених. Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Водночас не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, злочини проти основ національної безпеки, а також тяжкі корупційні злочини.

Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє умова – до завершення терміну покарання має залишитися не більше 3 років.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що із закладів пенітенціарної системи можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених. Наразі в Україні переповнені установи виконання покарань.

Довідково. За даними Офісу генерального прокурора, станом на кінець травня, в українських судах перебувало майже 2,5 тисячі клопотань про умовно-дострокове звільнення (УДЗ) засуджених, які захотіли служити в українському війську. Зазначалось, що 775 із них уже вступили на службу до ЗСУ.