Їх зазвичай залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу України.

Новини до теми Україна може мобілізувати до третини в'язнів, – Мін'юст

Що відомо про мобілізацію в'язнів?

За даними Державної кримінально-виконавчої служби, серед тих засуджених, які нині в ЗСУ, 55% були засуджені за майнові злочини, 11% – за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, 9% – за нанесення тілесних ушкоджень, 6% – за вчинення ДТП з потерпілими та 6% – за вбивства.

Варто зазначити, що не кожен засуджений може долучитися до війська. Згідно з українським законодавством, мобілізація в'язнів можлива лише за рішенням суду, згодою самого ув'язненого, згодою командира військової частини, до якої може бути направлений засуджений, та за умови позитивних результатів медичного огляду.

Водночас мобілізації в жодному випадку не підлягають особи, яких засудили, зокрема, за злочини проти основ національної безпеки України, умисне вбивство двох або більше осіб, сексуальне насильство чи особливо тяжкі корупційні злочини.

Додамо, що мобілізовані засуджені можуть отримати певні пільги. Серед них звільнення від покарання після проходження військової служби за контрактом, дострокове погашення судимості після завершення служби, виплата грошового забезпечення та отримання медичної допомоги.