Об этом сообщается в Законе о мобилизации. Получить отсрочку могут только те учителя, которые работают на полную ставку или на 0, 75.

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Кто из педагогов могут мобилизовать

В частности, среди педагогов призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат:

научно-педагогические и научные работники, которые преподают в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования и имеют научную степень;

работники, которые преподают в учреждениях профессионального предвысшего, профессионально-технического и среднего образования.

Впрочем, они имеют право на отсрочку только в том случае, если обе категории работают на 0, 75 ставки. То есть, если учитель работает на полставки, то его могут мобилизовать.

В комплексном "мобилизационном" законе, который Верховная Рада приняла в этом году объясняется, что работа в учебном заведении должна быть основной, а не по совместительству. Занятость должна составлять не менее 0, 75 ставки.

Важно. Технический педагогический персонал, в частности лаборанты, методисты и библиотекари, или другие специалисты, которые работают в учебных заведениях, не могут получить отсрочку. Она предоставляется только научным и научно-педагогическим работникам.

Порядок оформления отсрочки определяется Кабмином. Проверка оснований для ее предоставления и оформления осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Что делать, если педагог получил повестку

В случае получения повестки научный, научно-педагогический или педагогический работник, который имеет законное основание для освобождения от призыва, должен прибыть в определенный ТЦК и предоставить следующие документы: заявление о предоставлении отсрочки на имя председателя ТЦК в двух экземплярах, один из которых с отметкой о регистрации оставить себе. оригиналы или заверенные нотариально копии письменных доказательств, подтверждающих основания предоставления отсрочки, а именно: оригинал справки с подписью руководителя учебного заведения, которая содержит информацию о том, что он работает в данном заведении по основному месту работы, с указанием наименования занимаемой им должности;

заверенная нотариально копия документа об образовании и специальности;

заверенная нотариально копия документа о получении ученого звания и/или ученой степени (для научных и научно-педагогических работников).