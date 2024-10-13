Про це повідомляється у Законі про мобілізацію. Отримати відстрочку можуть лише ті вчителі, які працють на повну ставку або на 0, 75.
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Хто з педагогів можуть мобілізувати
Зокрема, серед освітян призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:
- науково-педагогічні та наукові працівники, які викладають у закладах вищої та фахової передвищої освіти і мають науковий ступінь;
- працівники, які викладають у закладах фахової передвищої, професійно-технічної та середньої освіти.
Втім, вони мають право на відстрочку лише в тому випадку, якщо обидві категорії працюють на 0, 75 ставки. Тобто, якщо вчитель працює на пів ставки, то його можуть мобілізувати.
У комплексному "мобілізаційному" законі, який Верховна Рада ухвалила цього року пояснюється, що робота у закладі освіти повинна бути основною, а не за сумісництвом. Зайнятість повинна складати не менше 0, 75 ставки.
Важливо. Технічний педагогічний персонал, зокрема лаборанти, методисти та бібліотекарі, або інші спеціалісти, які працюють в закладах освіти, не можуть отримати відстрочку. Вона надається лише науковим та науково-педагогічним працівникам.
Порядок оформлення відстрочки визначається Кабміном. Перевірка підстав щодо її надання та оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.
Що робити, якщо педагог отримав повістку
У разі отримання повістки науковий, науково-педагогічний чи педагогічний працівник, який має законну підставу для звільнення від призову, має прибути до визначеного ТЦК та надати такі документи:
- заяву про надання відстрочки на ім'я голови ТЦК у двох примірниках, один з яких із відміткою про реєстрацію залишити собі.
- оригінали чи посвідчені нотаріально копії письмових доказів, що підтверджують підстави надання відстрочки, а саме:
- оригінал довідки з підписом керівника закладу освіти, яка містить інформацію про те, що він працює в даному закладі за основним місцем роботи, з зазначенням найменування займаної ним посади;
- посвідчена нотаріально копія документа про освіту та спеціальність;
- посвідчена нотаріально копія документа про отримання вченого звання та/або наукового ступеню (для наукових і науково-педагогічних працівників).
Зазначимо, що право на відстрочку, окрім педагогів, має ще низка чоловіків-громадян України у зв’язку з професійною діяльністю. До того ж її можна отримати за станом здоров’я, за сімейними обставинами чи у зв’язку з навчанням тощо.