Еще в начале июня Игорь Клименко сказал, что 90% спасателей и полицейских в Украине получили бронь от мобилизации. В интервью "Радио Свобода" министр объяснил, что все правоохранители, как и все граждане мобилизационного возраста, должны обновить военно-учетные данные, пишет 24 Канал.

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Что Клименко говорит о мобилизации полицейских

На сегодня действительно работники правоохранительных органов забронированы от мобилизации. Но это будет касаться соответствующего процента. Это будет железная бронь для той или иной категории наших правоохранителей,

– заявил Клименко.

По его словам, для всех категорий будет одинаковый процент. Например, процент забронированных для Нацполиции.

Игорь Клименко ответил на упреки относительно того, чтобы мобилизовались прежде всего полицейские, ведь они умеют обращаться с оружием и имеют неплохое здоровье.

Министр рассказал, что в Нацполиции служит 17 тысяч мужчин до 25 лет – то есть их невозможно мобилизовать, потому что они не достигли мобилизационного возраста.

Где сейчас находятся правоохранители

На сегодня полицейские выполняют свои функции непосредственно в областях, на территории которых ведутся боевые действия – это 25 тысяч – Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Херсонская и так далее. Подразделения, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, насчитывают на сегодня более 6 тысяч человек полицейских. Подразделения, которые дополнительно приданы к ГПСУ на охрану, в том числе и северной границы с Беларусью, – еще 5 тысяч человек,

– пояснил Клименко.

По его словам, также еще формируются боевые бригады Нацполиции, которые усилят Силы обороны в ближайшее время, то есть их отправят на подготовку на полигоны.

"Ориентировочно 50% полицейских Нацполиции на сегодня будут привлечены или непосредственно к боевым действиям, или к обслуживанию территории – эвакуации, документированию военных преступлений, несению службы – в приближенных к зоне боевых действий районах", – заявил глава МВД.

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Он также добавил, что ранее полицейский, который отработал 1 сутки, должен был отдохнуть 3 суток. Сейчас он отдыхает максимум 1 сутки. То есть отдых сократился втрое.

То есть нагрузка на полицию выросла где-то в 2,5 – 3 раза и она будет расти, потому что есть вызовы. У нас есть вызовы на границе, потому что 25 тысяч пограничников также находятся в зоне боевых действий, непосредственно участвуют в боевых действиях и их надо усиливать,

– уточнил министр.

Он также подытожил, что в Украине уже ухудшается криминогенная ситуация. Говорится о кражах, мошенничество, домашнее насилие, наркопреступления.

По его словам, сводные отряды также работают на Востоке и на Юге. Министр заверил, что специфика работы полицейских и военнослужащих – разная.

"Полицейский обучен применять оружие и силу против преступника, но это не имеет ничего общего с окопами, с инженерными сооружениями, с действиями в составе отделения, взвода или роты... Стрелять из автомата по преступнику или спецназ, который захватывает преступную организацию, например, – это одно, это действие в городе, но это не то, что действие в поле или личи", – сказал Игорь Клименко.

Кстати, ранее министр объяснял, что 10% правоохранителей и спасателей все же будут подлежать мобилизации. В частности, полицейские смогут присоединиться к бригаде "Ярость" или к дополнительно созданным 3 бригадам Национальной полиции Украины.