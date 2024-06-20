Глава Министерства внутренних дел сказал: чувствует ответственность перед обществом. Поэтому с сыном они долго обсуждали необходимость службы.

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Где сейчас сын Игоря Клименко

Мой сын, когда ему исполнилось 27 в феврале, сразу мобилизовался. Самостоятельно, без повестки он пошел в ТЦК. Это было до принятия закона (о мобилизации – 24 Канал). Мы еще не знали, какие будут изменения в правилах медицинского отбора,

– рассказал министр.

Сын Клименко готовился к службе четыре месяца. По словам отца, было трудно переходить из гражданской жизни, но парень был в казармах вместе со всеми. В конце прошлого года он не был готов, однако "знал, что должен идти".

Сейчас парень служит около трех месяцев. Люди, у которых был опыт боевых действий, помогли ему адаптироваться.

"Мы сначала разговаривали о том, что происходит в стране и что всем, когда нужно будет, надо идти в армию. И он решение принял самостоятельно. Я ему сказал, что это будет только твое самостоятельное решение", – подытожил Игорь Клименко.

Обратите внимание! Некоторое время в обществе продолжались дискуссии насчет мобилизации полицейских. В конце концов стало известно, что в Украине забронировали 90% спасателей и полицейских.