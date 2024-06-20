Глава Міністерства внутрішніх справ сказав: відчуває відповідальність перед суспільством. Тож із сином вони довго обговорювали необхідність служби.

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Де зараз син Ігоря Клименка

Мій син, коли йому виповнилось 27 у лютому, одразу мобілізувався. Самостійно, без повістки він пішов у ТЦК. Це було до схвалення закону (про мобілізацію – 24 Канал). Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах медичного відбору,

– розповів міністр.

Син Клименка готувався до служби чотири місяці. За словами батька, було важко переходити з цивільного життя, але хлопець був у казармах разом з усіма. Наприкінці минулого року він не був готовий, але "знав, що має йти".

Зараз хлопець служить близько трьох місяців. Люди, які мали досвід бойових дій, допомогли йому адаптуватися.

"Ми спочатку розмовляли про те, що відбувається в країні і що всім, коли потрібно буде, треба йти до війська. І він рішення прийняв самостійно. Я йому сказав, що це буде тільки твоє самостійне рішення", – підсумував Ігор Клименко.

Зверніть увагу! Певний час у суспільстві тривали дискусії щодо мобілізації поліцейських. Зрештою стало відомо, що в Україні забронювали 90% рятувальників і поліцейських.