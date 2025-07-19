Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

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Кто сможет бронировать 100% работников?

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что команды обесточиваний сети xPON и мобильной связи быстрее будут строить новые сети, особенно в регионах, где связь исчезает из-за обесточивания или где ее вообще нет.

Вследствие мобилизационных мероприятий отрасль столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров, которые обеспечивают строительство устойчивых к обесточиванию сетей и подключение к ним граждан, государственных органов, бизнеса,

– говорится в заявлении.

По предварительным оценкам, речь идет о дефиците 2,5+ тысяч технических специалистов.

Включенным в перечень критически важных предприятий может поставщик электронных коммуникационных услуг, который:

имеет статус критически важного предприятия от Минцифры;

строит сети xPON или мобильную связь.

Важно! Для того чтобы иметь возможность забронировать 100% работников строительной бригады, предприятие должно получить статус критически важного от Минцифры.

К слову, недавно стало известно, что работников, которые находятся в розыске ТЦК, позволят брать на работу на критически важные предприятия. Бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации.