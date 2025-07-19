Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
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Хто зможе бронювати 100% працівників?
У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що команди знеструмлень мережі xPON та мобільного зв'язку швидше будуватимуть нові мережі, особливо в регіонах, де зв'язок зникає через знеструмлення або де його взагалі немає.
Унаслідок мобілізаційних заходів галузь стикнулася з нестачею кваліфікованих кадрів, які забезпечують будівництво стійких до знеструмлень мереж та під'єднання до них громадян, державних органів, бізнесу,
– йдеться в заяві.
За попередніми оцінками, йдеться про дефіцит 2,5+ тисяч технічних фахівців.
Включеним у перелік критично важливих підприємств може постачальник електронних комунікаційних послуг, який:
- має статус критично важливого підприємства від Мінцифри;
- будує мережі xPON або мобільний зв'язок.
Важливо! Для того щоб мати можливість забронювати 100% працівників будівельної бригади, підприємство повинно отримати статус критично важливого від Мінцифри.
До слова, нещодавно стало відомо, що працівників, які перебувають у розшуку ТЦК, дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства. Бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію.