Когда мобилизованные на войну вернутся с фронта: ветеран АТО объяснил ситуацию

У ВСУ достаточно личного состава для того, чтобы активно бороться с российскими оккупантами. Мобилизация не прекращается, но речь идет о точечном усилении определенными специалистами.

Героические ВСУ пока не нуждаются в полномасштабных волнах мобилизации для эффективной ликвидации российских оккупантов. Конечно, мобилизационные процессы в рамках военного положения не прекращаются, но их условия определяет ситуация на фронте.

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Какая сейчас ситуация с мобилизацией: объяснение ветерана АТО

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко пояснил, что в настоящее время волн мобилизации как таковых в Украине нет. Ветеран АТО отметил, что мобилизация зависит от ситуации на фронте.

В частности, мобилизация может быть более активной, когда необходимо пополнить подразделения или заменить солдат, которые находятся на передовой уже несколько месяцев. Также следует понимать разницу между временной ротацией и демобилизацией.

В то же время о демобилизации и возвращении домой речь не идет, ведь по закону во время военного положения мобилизация продолжается до его отмены. "Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены,

– заверил Костенко.

Также он добавил, что предусмотрен вывод подразделений первой линии на восстановление и реабилитацию, но это очень трудно назвать отдыхом.

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