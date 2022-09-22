Новых мобилизованных в Украине ждет только проклятие. Об этом советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал.

Важно России будет трудно материально обеспечить 300 тысяч военных, – британская разведка

Арестович обратился к новым мобилизованным россиянам

Здесь или один полуумный старец в кремле, или 300 тысяч ваших жизней. Вас ждет проклятие и ненависть местного населения. Надо понять простую вещь – не менее 50 процентов российских солдат в россию не возвращаются, они остаются лежать на наших полях и в лесах.

– заявил советник главы ОП.

По его словам, лучший способ остановить мобилизацию – это маневрировать, чтобы не попасть под нее, или "косить", или же устраивать массовый бунт на территории россии.

Арестович подчеркнул, что бунт в россии – гарантия того, что вы не попадете в Украину.

"Если вы попали в Украину, то у вас, конечно, есть здесь родственники. Так что передайте сигналы, что вы готовы сдаться. Я вас уверяю, что у нас отработана вся система, чтобы обеспечить ваш переход в наш плен. Мы вас примем и обеспечим лучшие условия", – добавил советник главы ОП.

Что Арестович сказал россиянам: смотрите видео

Напомним. что аналитики из Института по изучению войны уверяют, что частичная мобилизация в россии не будет иметь желаемого результата. Она скорее свидетельствует о том, что в стране-агрессоре столкнулись с серьезными проблемами.

А британская разведка считает, что россия столкнется с логистическими и административными трудностями во время мобилизации 300 тысяч человек. рф не сможет подготовить боеспособные формирования в течение нескольких месяцев.

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