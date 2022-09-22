Нових мобілізованих в Україні чекає тільки прокляття. Про це радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович розповів під час стріму з Марком Фейгіним, інформує 24 канал.

Важливо Росії буде важко матеріально забезпечити 300 тисяч військових, – британська розвідка

Арестович звернувся до нових мобілізованих росіян

Тут або один напіврозумний старик у кремлі, або 300 тисяч ваших життів. На вас чекає прокляття і ненависть місцевого населення. Треба зрозуміти просту річ – не менше 50 відсотків російських солдатів до росії не повертаються, вони залишаються лежати на наших полях і в лісах,

– заявив радник голови ОП.

За його словами, найкращий спосіб зупинити мобілізацію – це маневрувати, щоб не потрапити під неї, або "косити", або ж влаштовувати масовий бунт на території росії.

Арестович наголосив, що бунт у росії – гарантія того, що ви не потрапите в Україну.

"Якщо ви потрапили в Україну, то у вас, звичайно, є тут родичі. Тож передайте сигнали, що ви готові здатися. Я вас запевняю, що у нас відпрацьована вся система, щоб забезпечити ваш перехід у наш полон. Ми вас приймемо та забезпечимо найкращі умови", – додав радник голови ОП.

Що Арестович сказав росіянам: дивіться відео

Нагадаємо. що аналітики з Інституту з вивчення війни запевняють, що часткова мобілізація у росії не матиме бажаного результату. Вона радше свідчить про те, що в країні-агресорці зіткнулися з серйозними проблемами.

А британська розвідка вважає, що росія зіштовхнеться з логістичними і адміністративними труднощами під час мобілізації 300 тисяч людей. Країна-агресорка не зможе підготувати боєздатні формування впродовж кількох місяців.

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