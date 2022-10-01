Бобик сдох

Что ж. Попробую ответить на этот вопрос не со стандартной позиции, а именно – отправят их на южный плацдарм или на Луганщину или маслом размажут по всей зоне боевых действий.

Важное ВСУ получили шанс отомстить россиянам за Иловайск

Начну я вот с какого момента. Практически все присутствующие в Украине оккупационные подразделения – из состава батальонно-тактических групп. При этом по состоянию на сегодняшний день большинство из них давно уже следовало вывести из зоны боевых действий по ротации или в связи с восстановлением боеспособности.

То есть, это потрепанные группы, в большинстве своем не способные полноценно выполнять поставленные задачи. Ибо у них сплошной некомплект из-за потерь.

Красноречивая математика

Со своей стороны, БТГр – это, в зависимости от ее функционального назначения, от 600 до 800 человек. В состав БТГр также входят: 11 танков, 33 ББМ, 12 САУ, 12 РСЗО, 3 ЗРК / ЗРПК и 3 РЭБ. Также могут быть некоторые дополнения или отличия, например, как минометная батарея, но это уже не существенно.

И вот теперь возвращаемся к нашим условно 300 тысячам частично мобилизованным и весьма утрированно, без претензий на высокую аналитику, но оценим, что это и с чем это. По меркам самой большой БТГр – это 375 БТГр. Или 4 125 танков, 1 2375 ББМ, 4 500 САУ, 4 500 РСЗО, 1 125 ЗРК / ЗРПК и 1 125 РЭБ. Как думаете, у России есть сейчас в наличии 4 125 танков, 12 375 ББМ, 4 500 САУ, 4 500 РСЗО, 1 125 ЗРК / ЗРПК и 1 125 РЭБ? Я думаю, что мне не следует вам объяснять, что нет!

Советуем Как россияне "напророчили" себе провал в Украине несколько лет назад

То есть исходя из ответа на этот вопрос мы приходим к выводу, что вся та масса, которую сейчас частично мобилизуют в России, не будет представлять собой полноценные БТГр, следовательно, они не смогут выполнять поставленные перед ними задачи.

Я не исключаю, что первой волной ими будут просто затыкать ротационные дыры и восстанавливать боеспособность, но только условно, поскольку эта масса – никакой не компенсатор. Масса, которая является такими же подразделениями, которые требуют восстановления и не способны эффективно выполнять боевые задачи. Впоследствии же это будет просто какая-то несуразная каша. Именно несуразная. Каша из бесполезной массы.

Актуальное – мобилизация Путина пошла не по плану: смотрите видео