Бобик здох

Що ж. Спробую відповісти на це питання не зі стандартної позиції, а саме – відправлять їх на південний плацдарм чи на Луганщину, чи маслом розмастять по всій зоні бойових дій.

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Почну я ось із якого моменту. Практично всі присутні в Україні окупаційні підрозділи – зі складу батальйонно-тактичних груп. При цьому станом на сьогодні більшість з них давно вже слід було вивести із зони бойових дій за ротацією або у зв'язку з відновленням боєздатності.

Тобто, це пошарпані групи, здебільшого не здатні повноцінно виконувати поставлені завдання. Бо в них суцільний некомплект через втрати.

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Зі свого боку, БТГр – це, залежно від її функціонального призначення, від 600 до 800 осіб. До складу БТГр також входять: 11 танків, 33 ББМ, 12 САУ, 12 РСЗВ, 3 ЗРК / ЗРПК і 3 РЕБ. Так само можуть бути деякі доповнення або відмінності, наприклад, як мінометна батарея, але це вже не суттєво.

І ось тепер повертаємось до наших умовно 300 тисяч частково мобілізованих і дуже перебільшено, без претензій на високу аналітику, але оцінимо, що це і з чим це. За мірками найбільшої БТГр – це 375 БТГр. Або 4125 танків, 12 375 ББМ, 4 500 САУ, 4 500 РСЗВ, 1 125 ЗРК / ЗРПК і 1125 РЕБ. Як думаєте, у Росії є зараз в наявності 4 125 танків, 12 375 ББМ, 4 500 САУ, 4 500 РСЗВ, 1 125 ЗРК / ЗРПК і 1 125 РЕБ? Я думаю, що мені не варто вам пояснювати, що ні!

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Тобто, виходячи з відповіді на це питання, ми приходимо до висновку, що вся та маса, яку зараз частково мобілізують у Росії, не буде являти собою повноцінні БТГр, отже, вони не зможуть виконувати поставлені перед ними завдання.

Я не відкидаю, що першою хвилею ними просто затикатимуть ротаційні дірки та відновлюватимуть боєздатність, але лише умовно, оскільки ця маса – ніякий не компенсатор. Маса, яка є такими самими підрозділами, що вимагають відновлення й не здатні ефективно виконувати бойові завдання. Згодом же це буде просто якась недолуга каша. Саме недолуга. Каша з маси без користі.

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